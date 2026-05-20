Questo piccolo gatto ha imparato a camminare con l'aiuto dei Lego
Un piccolo gattino con zampe posteriori deformate ha conquistato i cuori online dopo che un gruppo di veterinari ha costruito un esoscheletro Lego personalizzato per aiutarlo a camminare.
Un gattino di nome Calamaro è diventato il nuovo preferito di internet dopo che alcuni veterinari hanno costruito un esoscheletro su misura con Lego per aiutarlo a imparare a camminare.
Squid nacque con deformità alle zampe posteriori, che gli impedivano di muoversi normalmente, così si bilanciava sulle caviglie. Ma i veterinari del Texas non si arresero e accettarono questa sfida piuttosto insolita.
Secondo i veterinari, i tutori standard non funzionavano perché il gattino era troppo piccolo, quindi la soluzione è diventata una costruzione in stile Lego. Robusto, leggero e adattabile.
Non sorprende che la storia sia diventata rapidamente virale e, in un video (che potete vedere qui sotto), i veterinari spiegano il processo e il lavoro necessario per rimettere in piedi il gatto. Ci sono riusciti dopo diverse settimane di addestramento, e ora il gattino è descritto come giocherellono e sicuro di sé.