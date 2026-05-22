Questo pick-up ha 777 cavalli

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Stellantis continua a faticare nel trovare una strada coerente in un mercato che sembra più complesso che mai. Ma, se hai dubbi, puoi sempre puntare in grande, ed è esattamente quello che ha fatto la RAM di proprietà Stellantis con il loro ultimo progetto.

Hanno presentato il nuovo Rumble Bee SRT, un pick-up che sviluppa 777 cavalli grazie a un Hellcat 6.2 litri turbocompresso HEMI V8, un motore che lo porterà da 0 a 100 in soli 3,4 secondi. Questo è il pickup di produzione più veloce mai costruito.

Oltre alla velocità folle, RAM afferma che il camion è stato pesantemente progettato per la stabilità ad alta velocità e la guida in pista, con ammortizzatori semi-attivi Bilstein, differenziale a slittamento limitato, launch control, enormi freni Brembo a sei pistoni e aerodinamica su misura progettata appositamente per impedire che l'auto si alzi in volo alla massima velocità. C'è persino un enorme spoiler posteriore fissato direttamente al portellone posteriore per aiutare a bilanciare lo splitter anteriore a alta velocità.

L'originale "Rumble Bee" risale ai primi anni 2000, ed era una versione in edizione limitata, cosa che sembra essere anche questa.