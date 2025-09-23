Questo sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la sconfitta agli US Open

HQ

Jannik Sinner conosce il suo prossimo rivale dopo la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz all'inizio di settembre. L'italiano non è stato incluso nella Laver Cup Team Europe, e da allora non ha più giocato in nessun altro torneo, ma sta per tornare al China Open, torneo che ha vinto nel 2023 ed è stato finalista nel 2024 (perdendo in finale contro Alcaraz).

Questa volta l'italiano, numero 2 del mondo, non incontrerà Alcaraz, che ha deciso di partecipare al Japan Open che si giocherà in contemporanea. La prima di Sinner sarà contro il croato Marin Cilic (mercoledì o giovedì di questa settimana, orario da definire).

Cilic, 36 anni, è classificato 59 nella classifica ATP e una volta ha avuto un record in carriera di numero 3 del mondo nel 2918. Ha vinto gli US Open nel 2014, ha raggiunto altre due finali del Grande Slam e ha vinto 21 titoli in totale, oltre a una medaglia d'argento in doppio a Tokyo 2020. È stato anche finalista del China Open nel 2011.

Se Sinner lo sconfigge, potrebbe affrontare la wild card Zhang Zhizhen, acclamata dai tifosi locali, al secondo turno. Alex de Miñaur e Jakub Mensik potrebbero aspettare in semifinale e Alexander Zverev potrebbe essere un potenziale finalista dall'altra parte della classifica.