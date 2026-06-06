Questo Seat è preso? arriverà su PS5 questo agosto

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Sebbene gran parte della conversazione sia spesso rivolta agli annunci e alle rivelazioni AAA in questo periodo dell'anno, il periodo 'non-E3' è anche pieno zeppo di notizie e rivelazioni sui giochi indie.

A tal fine, il Wholesome Games Showcase ha offerto una vasta gamma di notizie e rivelazioni per i fan, e a questo proposito, lo sviluppatore Poti Poti Studios è apparso per condividere un aggiornamento sul suo progetto di enigmi logici, Is This Seat Taken?

Dopo il lancio su PC e Switch la scorsa estate, ora il gioco è pronto per il debutto su una nuova piattaforma, dato che è appena stato rivelato che Is This Seat Taken? uscirà su PS5 già ad agosto 2026. Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, ma se siete curiosi se questo gioco vale il vostro tempo, potete leggere di più qui.