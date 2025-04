Questo utile NPC Sekiro avrebbe potuto essere un boss

HQ

FromSoftware ha certamente una storia di trasformazione di personaggi apparentemente amichevoli in boss. Gideon Ofnir, il Demone dell'Odio (IYKYK), Gehrman, solo per citarne alcuni. Tuttavia, non tutti gli alleati ti volteranno le spalle. Il gigante fatto di corda in Sekiro: Shadows Die Twice è un tipo molto simpatico, per esempio.

Ma, secondo un recente datamine dello YouTuber Zullie the Witch (tramite PCGamer), sembra che l'uomo della corda avrebbe potuto avere più di una semplice apparizione momentanea. Aiutandoti a raggiungere il Palazzo della Fontana, è solo una piccola parte dell'avventura in Sekiro: Shadows Die Twice.

Secondo i file nascosti all'interno del gioco, c'è uno script AI inutilizzato per Mr. Rope, noto anche come Wara ningyō, il che implica che il gameplay attivo è stato pensato per questo, piuttosto che un semplice filmato. Ci sono diverse teorie su come la gigantesca creatura di corda possa essere stata associata al gameplay. Alcuni pensano subito che avrebbe potuto essere un boss, ma dato che è più del doppio delle dimensioni del Drago Divino, diventa difficile immaginare come potremmo combattere la cosa con la nostra fragile spada.

Forse la teoria più convincente è che non lo avremmo combattuto direttamente, ma avremmo invece avuto una sezione di gameplay in cui combattevamo nemici normali mentre ci arrampicavamo sulla corda verso il Palazzo Fountainhead. Ahimè, nessuno dei due è riuscito a entrare nel gioco e tutto ciò che abbiamo ottenuto è stato un breve filmato.