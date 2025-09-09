Quest'uomo è stato incarcerato in Spagna come terrorista dell'ISIS... Ora, si scopre che era una spia danese e HBO adatterà la sua storia

HQ

Ahmed Samsam, un cittadino danese di origine siriana, è rimasto sbalordito quando è stato arrestato in Spagna durante una vacanza, accusato di legami con l'ISIS nonostante lavorasse segretamente come spia danese in Siria. Seguirono anni di prigione mentre la sua vera missione rimaneva nascosta, e persino i suoi stessi servizi segreti erano rimasti in silenzio. Dopo un'implacabile battaglia legale, i tribunali danesi hanno finalmente confermato questa settimana il suo ruolo sotto copertura, facendo luce su una condanna costruita su incomprensioni e depistaggi. Samsam spera ora che la sentenza ripulisca il suo nome in Spagna, mentre la sua straordinaria storia di spionaggio, tradimento e sopravvivenza è destinata a raggiungere un pubblico globale sia in un documentario HBO di prossima uscita che in una serie di finzione. È un dato di fatto, la sua storia ha già ispirato Agent Samsam, una serie di documentari per la principale rete radiofonica e televisiva pubblica danese, di cui puoi saperne di più attraverso il seguente link. Go! A proposito... Sareste interessati a vedere l'adattamento della HBO della sua storia?