Quest'uomo ha eluso la polizia per anni guidando una F1 su strade pubbliche... Ora, è finalmente catturato

Solo pochi giorni fa abbiamo lanciato la sezione auto di Gamereactor, gestita da Petter, che è, tra le altre cose, un grande appassionato di auto da corsa. Ora, se condividi la sua passione per le auto da corsa, probabilmente hai sognato di guidare una F1 sulle strade pubbliche. Ebbene, un uomo della Repubblica Ceca fa proprio questo da anni. Fino a quando, ovviamente, è stato finalmente catturato domenica, secondo la polizia ceca.

Dopo anni passati a schivare le forze dell'ordine, l'uomo, famoso per aver corso con un'auto in stile F1 sulle strade pubbliche, è stato arrestato. Soprannominata "Phantom", l'auto rosso brillante è diventata virale tra gli appassionati di sport motoristici e ha frustrato la polizia. L'autista, ora sulla cinquantina, è stato rintracciato a casa sua dopo ripetuti avvistamenti vicino a una stazione di servizio. Le autorità hanno usato auto di pattuglia e un elicottero per intercettarlo, anche se è rimasto in silenzio quando è stato interrogato. L'auto, un modello da corsa rarissimo, non è omologata per la strada, ma la famiglia del pilota insiste che non è mai stata guidata in modo spericolato. Ci sono filmati risalenti ad anni fa, che suggeriscono che potrebbe aver fatto commissioni in una F1 per un bel po' di tempo. E, naturalmente, un'immagine (o un video, in questo caso) potrebbe valere più di mille parole, quindi dai un'occhiata al filmato qui sotto o segui il link per vedere di persona. Go!