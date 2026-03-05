Quinto giorno di conflitto in Iran: Le tensioni si sono estese oltre il Medio Oriente verso Sri Lanka e Turchia

HQ

La guerra tra Stati Uniti e Iran si è appena allargata dopo che un sottomarino statunitense ha affondato la fregata iraniana IRIS Dena al largo dello Sri Lanka, uccidendo almeno 80 marinai, nel primo attacco americano di questo tipo dalla Seconda Guerra Mondiale. Il Comando Centrale USA ha dichiarato che più di 20 navi iraniane sono state colpite mentre i combattimenti continuano a paralizzare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

La NATO si avvicinò anche al conflitto quando le difese aeree abbatterono un missile balistico iraniano diretto verso la Turchia: la prima volta che il membro dell'alleanza è stato minacciato direttamente. Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha detto che l'incidente non avrebbe attivato la clausola di difesa collettiva della NATO, anche mentre Washington e Israele continuavano con attacchi in profondità all'interno dell'Iran.

L'escalation arriva pochi giorni dopo l'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei, con Teheran che dovrebbe nominare presto un successore. Il presidente Donald Trump ha promesso scorte navali per le spedizioni di energia mentre i prezzi del petrolio aumentano e centinaia di navi rimangono bloccate, scossendo i mercati globali...