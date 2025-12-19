Il mio tempo di reazione non è più quello di una volta. Questo è qualcosa che R-Type Delta HD Boosted mi ha insegnato. Questo shoot 'em up (o Shmup) sarebbe stato perfetto per me circa 25 anni fa, che giustamente è più o meno il periodo in cui R-Type Delta fu rilasciato per la console Playstation originale. E dopo aver visto una serie di ristampe di giochi dello stesso genere, è ora il momento di ottenere una versione HD Boosted del già citato R-Type Delta.

È R-Type Delta. È potenziato per HD. Vale la pena giocarci.

È un remaster, non un remake, di quello che è stato il quarto gioco della serie e anche il primo a usare il 3D. Che immagino sia una buona scusa per fare un remaster. Tuttavia, è sia positivo che negativo. È molto fedele all'originale, il che è ottimo per chiunque voglia rivivere questo titolo così impegnativo su una piattaforma più recente, ma è anche un po' troppo fedele. Quando riceviamo una nuova versione di un vecchio gioco, ci aspettiamo qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Non deve essere qualcosa che cambi completamente il gioco, ma almeno qualcosa che lo faccia sembrare una versione di 25+ anni più recente dello stesso gioco. L'aspetto è cambiato, ma non so se sia migliorato. Invece di creare un aspetto nuovo e distinto - o giocare con i bordi duri dell'originale - sembra quasi sempre che qualcuno sia entrato in Paint o Photoshop e abbia usato gli strumenti per smussare la sfocatura. Liscio come la seta e la fine. Il che toglie un po' di fascino. Per fortuna, però, gli sviluppatori hanno aggiunto la possibilità di giocare in una modalità texture a bassa risoluzione. A questo arriva nuova musica, se lo desideri. In particolare, puoi scegliere se ascoltare l'originale del cambio di millennio o quello appena prodotto da Chris Hulsbeck e altri. Entrambi meritano davvero di essere ascoltati.

Come la maggior parte dei giochi di questo genere, R-Type Delta è un gioco estremamente difficile. Spara a nemici di varie dimensioni con la tua astronave ed evita molti proiettili, edifici e robot. Per fortuna, essere colpiti da certi colpi non significa morte istantanea, ma schiantarsi contro un nemico ti farà riprovare gentilmente. E non ci sono nemmeno un numero infinito di tentativi. Se ci riprovi troppe volte, ti troverai davanti alla schermata "Game Over", che ti dà il punteggio totale e una pacca sulla spalla. Ci sono tre navi tra cui scegliere a seconda dello stile di gioco che ti si addice di più; offensivo, difensivo o più completo. La breve descrizione della storia è che queste navi vengono messe in stato di emergenza quando la Terra è appena stata attaccata. Da nientemeno che un sistema di difesa orbitante chiamato Moritz-G. Così il difensore è diventato l'attaccante e usa i suoi meccanismi di difesa per attaccare. Con questo arrivano robot dopo robot, grandi miniboss meccanici e serpenti volanti, ed è tutto molto fantascientifico.

Ci sono una varietà di nemici disponibili che sono molto spaventosi in modo diverso.

Ogni nave ha accesso a un colpo normale, a fuoco rapido, a un'arma Delta per danni alti, oltre a una macchina della Forza che vola davanti alla nave. Quest'ultimo ha tipi di attacco diversi per le varie navi. Le armi cambiano a seconda di ciò che raccogli durante il gioco. Ci sono nemici in ogni livello, sempre nello stesso posto, che devono essere colpiti e poi puoi raccogliere questo potenziamento. Come nell'originale, ci sono sette livelli diversi da affrontare con sangue, sudore e lacrime, anche se scegli di giocare al livello più facile (tra tre) chiamato "bambini". Dovrebbe esserci anche qualcosa per i quarantenni che presto compiranno le dita rigide. A volte può essere frustrante fallire sempre nello stesso posto, ma una cosa molto positiva di giochi come questo è quando non sembrano ingiusti. O che l'IA stia barando. Delta HD Boosted non è ingiusto, è solo molto difficile. Ma questo è il fascino di questo genere, quasi memorizzare i livelli perché ci hai giocato così tante volte. "Sì, ecco che arriva quel bastardo dall'alto a destra, è meglio che mi posizioni qui". E se senti che il tuo sedere viene preso troppe calci, c'è, quella che è l'ultima novità del gioco, una modalità allenamento. Se non vuoi completare tutti i livelli in una volta sola, puoi grindare e giocare a piccoli frammenti lì.

R-Type Delta HD Boosted non è qualcosa che rivoluzionerà il genere degli sparatutto. È un gioco di 27 anni fa con un aspetto leggermente diverso, nuova (buona) musica e una modalità allenamento. Ma dato che l'originale era un gioco così valido, non puoi chiamare questa versione in altro modo. Se non giochi a R-Type Delta da molto tempo o vuoi provare uno shmup che forse non hai mai provato prima, potrebbe valere la pena dare un'occhiata qui.