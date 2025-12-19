R-Type Dimensions III arriverà per intero al lancio della cartuccia per Nintendo Switch 2, e il suo editore ci ha aggiornati sul cambiamento

HQ

ININ Games, editore di R-Type Dimensions III, ha alcune buone notizie (anche se la seconda forse non è altrettanto buona). L'editore di giochi indie ha lottato duramente per far arrivare tutte o la maggior parte delle sue uscite fisiche per Nintendo Switch 2 con il gioco completo e non su una cosiddetta cartuccia di carte chiave di gioco. Tuttavia, fino ad ora questa possibilità era completamente impossibile, poiché i costi dei supporti fisici hanno rappresentato tutto il margine di profitto di queste versioni, il che spiega anche perché molti sviluppatori scelgono di non rilasciare direttamente una versione fisica dei loro giochi sulla nuova console Nintendo, o di farlo come Game Key Card, senza complicare troppo le cose, Ma ora c'è un cambiamento epocale.



ININ conferma che qualche giorno fa Nintendo ha offerto ai suoi partner e agli editori terzi un'opzione cartuccia più piccola in termini di spazio e più economica rispetto a quella precedentemente disponibile. Questo sembra essere stato l'ultimo ostacolo da superare nel caso di R-Type Dimensions III, che ora è confermato essere arrivato completo sulla cartuccia di gioco della console.

Tuttavia, il fatto meno soddisfatto è che i costi di produzione aggiuntivi aumenteranno il prezzo di circa 10 euro rispetto a quanto previsto. Questa decisione di mettere il gioco completo sulla cartuccia si applicherà solo alle versioni standard nordamericane ed europee e speciali di R-Type Dimensions III.

Questo potrebbe essere solo il primo esempio di molti titoli che ora possono modificare i propri prezzi e anche le aspettative di vendita in scatola, beneficiando di cartucce più economiche di Nintendo. Forse i grandi titoli continueranno ad arrivare come GKC, ma gli indie meno "pesanti" potrebbero farcela per intero. Ti piace l'idea?