R-Type Dimensions III porta un remake refatto a tema retrò per una nuova era

Dopo alcuni anni fantastici per i giochi di ruolo giapponesi e i picchiaduro giapponesi, sembra che possa essere il turno del genere shoot 'em up di ricevere un nuovo sangue nel 2026. I tedeschi Kritzelkratz 3000 e i giapponesi ININ Games hanno deciso di far rivivere R-Type, ma non attraverso un'ennesimo compilation o remaster stanca, bensì tramite R-Type Dimensions III, una nuova creazione che darà alla serie un inizio moderno senza perdere le sue fondamenta.

Il titolo uscirà a maggio su PC, PlayStation, Switch e Xbox. Il comunicato stampa afferma che R-Type Dimensions III è "completamente ripensato con grafica e suoni all'avanguardia, modalità di gioco ampliate e una serie di nuove funzionalità progettate per offrire l'edizione moderna più definitiva dell'era classica di R-Type."

Ci saranno anche modalità cooperativa, due tipi di fotocamera (Normale e Folle) e impostazioni grafiche 2D e 3D a seconda dell'aspetto desiderato. Incrociamo le dita che questo sia positivo e dia appetito ad altri sviluppatori per di più, perché non sarebbe fantastico vedere nuovi capitoli o remake di giochi come Life Force: Salamander, Section Z e Thunder Force IV?