R6 Salt Lake City Major: Il tabellone playoff a otto squadre è fissato

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Siamo nel momento cruciale per il Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major poiché il torneo internazionale si concluderà nel fine settimana. A tal fine, la fase svizzera si è conclusa e il tabellone playoff a otto squadre è stato fissato.

Per chi si chiedesse quali siano i risultati delle ultime partite svizzere di ieri, Wildcard ha eliminato Five Fears per 2-1, Enterprise Esports ha superato Weibo Gaming 2-0 e Team Falcons ha strappato una vittoria di misura su Virtus.pro in modo 2-1.

Tenendo conto di queste informazioni, il tabellone dei playoff può essere visto qui sotto, così come le partite dei quarti di finale.

Quarti di finale dei playoff di Salt Lake City (15 maggio):



Twisted Minds vs. Enterprise Esports alle 17:00 BST/18:00 CEST



G2 Esports vs. Shopify Rebellion alle 20:00 BST/21:00 CEST



FaZe Clan vs. Team Falcons alle 23:15 BST/00:15 CEST (16 maggio)



DarkZero vs. Wildcard alle 14:30 BST/15:30 CEST (16 maggio)



Chi ti aspetti venga incoronato campione del Salt Lake City Major?