Rabiot "dovrebbe avere rispetto per i soldi che guadagna", dice il capo della Serie A a proposito delle polemiche sulla partita australiana

Adrien Rabiot, recente acquisto dal Milan, è stato molto critico con la decisione di portare una partita di Serie A tra Milan e Como dal febbraio 2026 a Perth, in Australia, in una mossa descritta come "deplorevole" dalla UEFA, che ha dovuto approvarla con riluttanza (e un altro caso simile nella Liga tra Villarreal e Barcellona) nonostante fosse contraria.

In un'intervista a Le Figaro, ora che Rabiot è tornato in Francia per la pausa internazionale, il 30enne centrocampista ha detto che "è completamente pazzesco. Ma si tratta di accordi finanziari per dare visibilità alla lega, cose che sono al di là di noi. Si parla molto di orari e salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. E' pazzesco percorrere così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

Ma Luigi De Siervo, amministratore delegato del campionato italiano, ha detto che Rabiot "aveva ragione" quando ha detto che questa decisione è stata presa senza input da parte dei giocatori, "ma Rabiot dimentica, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, per giocare a calcio. Deve avere rispetto per i soldi che guadagna, assecondando la volontà del suo datore di lavoro, il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si giocasse all'estero".

Giochi eccezionali giocati all'estero, buoni per gli affari o un affronto ai fan?

De Siervo ha aggiunto che questa mossa rafforza il prodotto, e mette come esempi il Tour de France, partito da Firenze l'anno scorso, o le partite di NFL e NBA giocate all'estero. "

Crediamo, però, che questo possa essere un modello che il mondo del calcio, con regole precise, deve seguire se non vuole perdere terreno rispetto ad altri sport

."

La UEFA, nella sua dichiarazione, ha affermato che "le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra cosa priverebbe dei diritti i tifosi fedeli e potenzialmente introdurrebbe elementi distorsivi nelle competizioni".

Sei d'accordo con la UEFA o ti schiererai con l'opinione dei capi della Serie A e della Liga che questo sarà vantaggioso per il campionato?