Sandfall Interactive spiega le decisioni di design che hanno plasmato il cuore di Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Una delle sorprese più belle della devcom, l'evento per sviluppatori tenutosi a Colonia nei giorni precedenti la Gamescom, è che abbiamo avuto l'opportunità di intervistare non uno o due sviluppatori, ma l'intero team inviato da Sandfall Interactive, creatori di Clair Obscur: Expedition 33. Membri dello studio che, inoltre, hanno lavorato su aspetti diversi del gioco come il design del gioco, il design dei personaggi, il sound design e la programmazione.

Un'occasione unica in cui, ovviamente, abbiamo colto l'occasione per conoscere meglio i dettagli di una delle partite più importanti dell'anno. Puoi trovare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.

HQ

Certo, è stata una fortuna avere tra i presenti, ad esempio, uno dei programmatori di Expedition 33, Florian Torres. Sono stati solo quattro programmatori a sviluppare i sistemi per consentire ai designer di dare vita al gioco. Sistemi come, ad esempio, il sistema di salvataggio del gioco (uno dei punti più complicati per lo stesso Torres), il contrattacco o la parata. Una funzione che inizialmente non era prevista nel gioco.

"Penso che non ci fosse nella prima versione, perché c'era solo la schivata, nemmeno la parata", ha detto il Game Designer Michel Nohra. "Ma il sistema di parata era già nella mente di Guillaume [Broche], il creatore, che voleva aggiungerlo. Quindi è arrivato dopo, perché è più difficile da implementare. E il contatore è arrivato più tardi, naturalmente, o nello stesso momento".

È stato proprio quando hanno "scoperto" la parata all'internoClair Obscur: Expedition 33 che il lavoro e il gioco hanno avuto un senso.

"Il primo contrattacco che fai, sì, è fantastico. Scatta".

Se hai provato Expedition 33, soprattutto ai livelli di difficoltà più alti, avrai notato che la finestra di parata è piuttosto stretta e che il "tempismo" speciale deve essere interiorizzato per il combattimento. Per questo, fortunatamente, c'è anche il sound design, e Raphaël Joffres ci ha parlato di come il gioco comunicasse al giocatore il momento esatto del contrattacco.

"Abbiamo davvero cercato di renderlo il meno punitivo possibile. Quindi abbiamo lavorato molto sull'aspetto audio. Quindi il sound design aiuta il giocatore a fermarsi", ha spiegato Joffres. "In realtà, nel gioco c'è una sorta di breve segnale sonoro che è presente in tutto il gioco, e ti dice quando devi fermarti, quando devi schivare per sconfiggere il nemico. E così, ci siamo impegnati molto alla fine della produzione per renderla coerente. Ed è stato piuttosto divertente, perché dopo aver pubblicato il gioco, abbiamo visto che molti giocatori hanno iniziato a capire che c'era una traccia audio che lo aiutava".

Hanno anche approfittato del "feedback" su reti e piattaforme come YouTube, quando hanno visto diversi creatori di contenuti spiegare il tipo di suono da cercare per la parata e l'esatta finestra di tempo che avevano per eseguirla.

"Abbiamo visto alcuni video su YouTube di giocatori che spiegavano: 'Ok, è così che devi smettere, è così che devi ascoltare il sound design'. E abbiamo anche apportato un aggiornamento al gioco per quanto riguarda le impostazioni audio. Quindi, puoi impostare gli effetti sonori più forti in combattimento che in esplorazione. Quindi i giocatori possono, se vogliono, impostare gli effetti sonori più forti e, in questo modo, può aiutarli a giocare".

Oltre a questi sistemi e alle loro sinergie, siamo stati in grado di saperne di più su alcuni trucchi di progettazione per consentire a un team di 30 persone di affrontare il compito colossale di sviluppare Expedition 33. Questo ha fatto risparmiare molto tempo, oltre a dare agli sviluppatori un sacco di divertimento in ufficio.

"Abbiamo fantastiche GIF di nemici e la pittrice che balla... "