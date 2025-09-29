Raceroom avrà presto altre tre iconiche auto BTCC
Lo sviluppatore svedese KW Studios ha dichiarato durante il suo ultimo discorso di sviluppo che stanno lavorando duramente per includere il BTCC Peugeot, Primera e il Mondeo...
Il simulatore di corse svedese Raceroom è ormai un po' vecchio, ma nonostante la sua età e i molti chilometri sull'orologio, gli sviluppatori KW Studios sono riusciti a dare nuova vita al gioco all'inizio di quest'anno aggiungendo la classe di auto Super Tourer, concentrandosi principalmente sulle auto BTCC più iconiche della fine degli anni '90. Qui a Gamereactor, ci siamo divertiti molto con la BMW M3 e l'iconica Volvo S40 di Richard Rydell, e ora KW ha annunciato che intende aggiungere le ultime tre auto di questa era BTCC, che attualmente mancano. Naturalmente, questo è dovuto al fatto che attualmente non hanno le patenti valide per le tre auto che mancano, ma hanno annunciato che stanno lavorando duramente per assicurarsele.
KW Studios:
"Sappiamo quali auto la comunità sta chiedendo. Ci mancano tre auto. La Peugeot, la Nissan Primera e la Ford Mondeo. Dobbiamo lavorare sulle licenze, o almeno, una soluzione intorno alle licenze. Per ora non dirò esattamente su quali auto stiamo lavorando, ma altre Super Tourer arriveranno in RaceRoom".