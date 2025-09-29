Raceroom avrà presto altre tre iconiche auto BTCC

HQ

Il simulatore di corse svedese Raceroom è ormai un po' vecchio, ma nonostante la sua età e i molti chilometri sull'orologio, gli sviluppatori KW Studios sono riusciti a dare nuova vita al gioco all'inizio di quest'anno aggiungendo la classe di auto Super Tourer, concentrandosi principalmente sulle auto BTCC più iconiche della fine degli anni '90. Qui a Gamereactor, ci siamo divertiti molto con la BMW M3 e l'iconica Volvo S40 di Richard Rydell, e ora KW ha annunciato che intende aggiungere le ultime tre auto di questa era BTCC, che attualmente mancano. Naturalmente, questo è dovuto al fatto che attualmente non hanno le patenti valide per le tre auto che mancano, ma hanno annunciato che stanno lavorando duramente per assicurarsele.

KW Studios:

"Sappiamo quali auto la comunità sta chiedendo. Ci mancano tre auto. La Peugeot, la Nissan Primera e la Ford Mondeo. Dobbiamo lavorare sulle licenze, o almeno, una soluzione intorno alle licenze. Per ora non dirò esattamente su quali auto stiamo lavorando, ma altre Super Tourer arriveranno in RaceRoom".