Raceroom sarà ampliato con tre Hypercar la prossima settimana

HQ

Gli sviluppatori svedesi KW Studios hanno annunciato oggi che il primo lotto di Hypercar sarà rilasciato nel simulatore di corse Raceroom il 24 di questo mese. In questa prima fase, KW annuncia che rilascerà tre auto della classe LMP e si tratta della Porsche 963, della BMW M Hybrid V8 e della Lamborghini SC63 verde fumo. Questo, ovviamente, arriva poco dopo che Raceroom è stato dorato con le auto Super Touring del 1996 del BTCC, che si pone come forse il pacchetto DLC più erotico per qualsiasi simulatore hardcore sul mercato.