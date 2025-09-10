Raceroom si espande presto con l'iconica Renault Laguna di Alan Menu

HQ

L'aggiunta Super Tourer al simulatore di corse svedese Raceroom che è stata lanciata all'inizio di quest'anno è stata il miglior DLC per qualsiasi simulatore attivo da diversi anni. Contenuti meravigliosi che hanno prolungato di diversi anni la durata del già vecchio Raceroom.

Ora KW Studios annuncia anche che sta arrivando di più sotto forma dell'iconico, meraviglioso Renault Laguna Super Touring di Alan Menu, che è stato costruito dal team di F1 di Renault e ha dominato il BTCC per un paio d'anni, alla fine degli anni '90. La velocissima berlina francese è stata, tra le altre cose, la star di copertina del fantastico titolo PlayStation Toca 2 Codemasters e si erge insieme alla Volvo S40 e all'Audi A4 come il modello di auto da turismo più iconico di tutti i tempi.

Quando arriverà a Raceroom non lo sappiamo esattamente, ma ci aspettiamo che accada questo autunno.