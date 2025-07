Rachel Brosnahan spera di poter interpretare Lois Lane per gli anni a venire

HQ

Venerdì segna la premiere ufficiale di Superman , dove ci verrà presentato il supereroe più umano di James Gunn, rimanendo fedele ai fumetti. Presto saremo in grado di dirvi quanto sia buono nella nostra recensione, ma se avrà successo, il piano è, ovviamente, che l'incarnazione di David Corenswet di Superman diventi una parte permanente del nuovo universo cinematografico DC.

Un altro personaggio di cui probabilmente vedremo di più è Lois Lane. Qui, è interpretata da Rachel Brosnahan, che sembra molto entusiasta di riprendere di nuovo il ruolo. In un'intervista con ComicBook.com, spiega:

"Sarei così fortunata. Voglio dire, siamo in anticipo, quindi parlami tra un paio d'anni. Questo settore è così festa o carestia. Mi sentirei così fortunato ad avere qualcosa, e certamente qualcosa di iconico come questo, a cui tornare, mentre spero di avere l'opportunità di uscire e fare altre cose e vivere in universi diversi e tornare a questo".

Brosnahan è già apparsa in diverse stagioni di The Marvelous Mrs. Maisel, quindi sa cosa vuol dire lavorare con lo stesso ruolo per molto tempo, e continua:

"Dopo aver lavorato a uno show, non avrei mai pensato di voler far parte di qualcosa per cinque o sei anni. A 26 anni mi è sembrata una vita quando abbiamo iniziato a lavorarci. E il tempo vola, e si costruiscono queste famiglie con le quali a volte si passa più tempo che con le proprie. E che fortuna andare al campo estivo ogni anno".

Se vedremo di nuovo l'interpretazione di Brosnahan di Lois Lane dipende in gran parte da quanto diventerà popolare Superman e da come se la caverà l'universo cinematografico DC. Tuttavia, il suo ottimismo riguardo al personaggio ci porta a credere che le sia piaciuto il ruolo e le riprese, il che fa ben sperare.