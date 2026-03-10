Rachel Zegler: "Il dibattito su Biancaneve è stato davvero confuso"

HQ

La reinterpretazione Disney di Biancaneve non è andata esattamente come avevano immaginato. Divenne rapidamente uno dei film più controversi di Hollywood, con gran parte della discussione incentrata sull'attrice protagonista Rachel Zegler.

In una recente intervista, Zegler parla delle reazioni degli sconosciuti su internet e di quanto tutto ciò sia diventato intenso a volte. Zegler, che ha fatto il suo successo in West Side Story di Steven Spielberg, dice di aver trovato l'intero dibattito sia strano che contraddittorio. Le critiche sono arrivate da tutte le parti. Zegler afferma:

"Mi hanno detto che non ero abbastanza per una cosa per West Side Story e troppo per Biancaneve. È stato davvero confuso."

Nonostante la controversia, però, Zegler non sembra particolarmente desiderosa di scusarsi per chi è o cosa pensa. Al contrario, dice che i suoi valori fanno parte della sua identità—e che non ha alcuna intenzione di cambiarli solo per compiacere certi critici.

"Rifiuto di assimilarmi per il comfort di qualcun altro. Ho detto ciò che sento, e questo sarà sempre una testimonianza delle mie convinzioni fondamentali come essere umano."

Biancaneve, diretto da Marc Webb e interpretato da Gal Gadot nel ruolo della regina cattiva, è diventato un simbolo del dibattito Disney moderno anche prima della sua prima: quanto dovrebbero cambiare le fiabe classiche quando vengono spolverate per un nuovo pubblico? Alla fine, però, il film fu un grave fallimento finanziario per la Disney, che si dice che costò alla compagnia circa 170 milioni di dollari.