Racing Bulls mostra una vettura di Formula 1 2026 che appare esattamente come ci si aspetterebbe

Se speravi che la presentazione della RB22 da parte della Red Bull avrebbe segnato cambiamenti nell'aspetto delle vetture 2026Formula 1 dal punto di vista della livrea, abbiamo alcune notizie deludenti da condividere.

La squadra gemella di Red Bull, Racing Bulls, ha mostrato il suo modello 2026 ed è per lo più tornato ai vecchi trucchi, dato che francamente sembra uguale al modello 2025. Conosciuta come VCARB 03, qui abbiamo un'auto per lo più bianca con i colori rosso e giallo di Red Bull che le conferiscono un po' di vita, con la modifica principale questa volta che sono piccoli tocchi di blu metallico per riflettere il nuovo motore che alimenta questa auto, dato che Red Bull e Racing Bulls sono passati da Honda e si sono riuniti con Ford per il Futuro prevedibile.

Presentata nella casa di Ford a Detroit, Michigan, nelle prime ore del mattino come l'auto Red Bull, la VCARB 03 sarà guidata da Liam Lawson e dal debuttante Arvid Lindblad, e Racing Bulls ha condiviso una rapida panoramica sulla filosofia di design di questa livrea, esprimendo quanto segue.

"Dopo essere diventata una delle preferite dai tifosi la scorsa stagione, il look tutto bianco rimane. Quest'anno arriva più affilata. Dettagli blu puliti attraversano il telaio, un sottile omaggio alla nostra collaborazione con Ford e un design che risulta più veloce, compatto e mirato. Stessa identità. Nuovo stoma."

Cosa ne pensi del VCARB 03 ?

