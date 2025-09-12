Racing Dreams: schiantarsi con una Valkyrie AMR sul Nordschleife 2025

HQ

Certo, le differenze non sono davvero così grandi e per lo studio Automobilista 2 addebitare $ 10 per una versione aggiornata del 2025 del Nordschleife può essere visto come pura avidità, ma il fatto è che il costo della licenza per la traccia stessa oggi ammonta a £ 100K (costo una tantum) e considerando quanto sia estremamente ben fatta questa versione, noi di Gamereactor crediamo che il 2025 Nürburgring Nordschleife valga ogni centesimo in questo fantastico gioco.

Nel video qui sotto, guido la mia nuova auto preferita, Aston Martin Valkyrie AMR, lungo il circuito in un'affollata gara online e, naturalmente, riesco a far schiantare l'auto in curva poco prima del traguardo.

L'impianto da corsa Full motion 6DOF di Gamereactor è costituito da un sistema SR3 della svedese Simrig montato su un cockpit X1-Pro di Simlab e quindi posizionato sopra una piattaforma Traction Plus di Next Level Racing. Questo è alimentato da un HP Omen 45L con Intel Core Ultra9 e Nvidia RTX 5090, e come monitor utilizziamo tre TV OLED LG CX da 55". Il passo è un Fanatec DD2 con volante Podium M4 GT, un modulo pulsante Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium e pedali Ultimate Plus di Heusinkveld.

Racing Dreams è una serie di video clip e articoli in cui il caporedattore svedese Petter Hegevall condivide il suo appassionato interesse per le corse di simulazione.

Video qui sotto: