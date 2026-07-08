Radamel Falcao è critico con l'industria calcistica colombiana dopo l'eliminazione dei Mondiali: "favorisce mediocrità e pigrizia"

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La Colombia è stata eliminata dai Mondiali 2026, perdendo ai rigori contro la Svizzera dopo un 0-0 nei tempi regolamentari, chiudendo come una delle grandi delusioni della Coppa del Mondo nonostante i grandi giocatori come James Rodríguez, Luis Díaz o Davinson Sánchez.

Dopo la partita, Radamel Falcao, che ha segnato 36 gol per la Colombia tra il 2007 e il 2023 in oltre 100 presenze, è stato molto critico con l'industria calcistica del suo paese, che è la causa della sconfitta più recente. Parlando con ESPN, Falcao ha rimpianto che la Colombia sia stata nuovamente eliminata ai rigori e ha criticato il fatto che la struttura calcistica colombiana, con sole due divisioni, rende i giocatori meno competitivi e persino "pigri".

"Le squadre non investono perché sanno che non retrocederanno in una divisione C", ha spiegato Falcao (tramite Marca). "È inaccettabile che non abbiamo una categoria C. È una vergogna che il nostro calcio manchi di competitività e favorisca mediocrità e pigrizia", aggiungendo che i club, con budget di prima divisione, pagano i giocatori "una miseria" e tutto ciò che fa è "creare mediocrità" nell'istituzione e nei giocatori, "che sanno che non succederà nulla se finiscono ultimi".

"Forse siamo l'unico paese al mondo che non ha una terza o quarta divisione, e perdiamo giocatori a 20 anni perché non hanno un posto dove giocare", ha aggiunto Falcao, indicando un'industria calcistica deludente, così come la mancanza di attenzione e strumenti riservati ai giocatori più giovani, come possibile causa della loro mancanza di successo ai Mondiali.