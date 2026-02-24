Radical Entertainment viene sottoposta a un rebranding, le speranze di Simpsons: Hit & Run per il remake si riaccendono

Radical Entertainment, lo sviluppatore che un tempo ci ha portato successi come The Simpsons: Hit & Run, Prototype, Scarface, Crash: Mind Over Mutant e molti altri successi nostalgici, sta entrando in un rebranding. Lo sviluppatore ora si chiama New Radical Games, portando tutti a fare la stessa battuta.

Questo rebranding ha anche generato molta speranza e speculazioni su cosa significhi per questo leggendario sviluppatore. Sul suo sito, Radical elenca i suoi servizi come la possibilità di collaborare con altri studi, lavorare completamente su nuovi giochi, portare titoli e – cosa più entusiasmante per i fan dei suoi classici – rimasterizzare titoli vecchi.

"Siamo specializzati nel rimasterizzare giochi classici migliorando grafica, audio e gameplay per far rivivere titoli amati per hardware moderno, che attirano sia i nuovi giocatori che i veterani", recita il sito di New Radical. I fan sperano che ci sia ancora un ballo per The Simpsons: Hit & Run, che sia in un remake/remaster o anche in un sequel.

La nostalgia porta con sé gran parte della speranza che The Simpsons: Hit & Run torni. Non ci sono molti indizi lasciati da New Radical Games sul loro sito, ma considerando che tutti i loro vecchi classici sono lì, possiamo mantenere una speranza che almeno uno di loro riceva nuova vita.