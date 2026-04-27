Rafa Jódar batte Joao Fonseca nel primo scontro diretto tra i ragazzi

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La sensazione tennistica Rafael Jódar ha vinto una partita notturna contro Joao Fonseca al Madrid Open, nel primo di quello che molti esperti ritengono sarà un nuovo "classico" del tennis. Jódar ha vinto 7-6(4), 4-6, 6-1, una partita in cui entrambi hanno mostrato la loro incredibile abilità, ma in cui Jódar sembrava più preparato fisicamente per una partita così impegnativa.

Entrambi sono gli unici due giocatori nati nel 2006 ad aver vinto un torneo ATP: Fonseca, classificato 31, ha un po' più di esperienza, già vincitore di un torneo ATP 500, lo Swiss Indoor, nell'ottobre 2025.

Jódar, classificato 42° al mondo, ha vinto il suo primo titolo ATP 250 a Marrakech all'inizio di questo mese, poi ha raggiunto le semifinali del Barcelona Open ATP 500, e a Madrid ha già ottenuto la sua prima vittoria tra i primi dieci, battendo il numero 8 del mondo Alex de Miñaur nel turno precedente, perdendo solo quattro partite. Jódar è il terzo giocatore nato nel 2006 a raggiungere il Masters 1.000 round dei 16, dopo Fonseca e Martín Landaluce a Indian Wells il mese scorso.

Martedì farà prossimamente affrontare il numero 66 del mondo Vit Kopriva, che si è qualificato dopo il ritiro del rivale Arthur Rinderknech, rendendolo una "preda" apparentemente più facile per Jódar. Se Jódar vince, potrebbe affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale...