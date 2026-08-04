Rafa Jódar cede a Fritz, sperando che il suo polso stia bene dopo la caduta

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Taylor Fritz ha sconfitto Rafa Jódar nella finale del Washington Open, ritardata di un giorno a causa della pioggia. L'americano, 28 anni, ha vinto 7-6(2), 6-4 e ha conquistato il suo primo titolo nella capitale USA e l'undicesimo titolo ATP in totale, salendo di due posizioni fino all'ottavo mondiale.

Nel frattempo, Jódar, solo 19 anni, è salito di nove posizioni raggiungendo il suo massimo in carriera al numero 15 mondiale, entrando nella top 15 già nella sua prima stagione ATP, dopo un torneo in cui ha anche sconfitto Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo. Dopo un primo set molto equilibrato, ha lasciato scappare due break consecutivi nel secondo set, ma poi ne ha recuperata una e, mentre Fritz serviva per il match, è comunque riuscito a salvare quattro match point e ha persino ottenuto una break point.

Alla fine, la superiorità di Fritz nei punti al primo servizio (82% contro il 68% di Jódar) ha fatto la differenza, e ora Jódar spera che la sua caduta, quando Fritz era avanti 5-3 nell'ultimo set, si è danneggiato al polso e ha chiamato assistenza medica, si riveli nulla. "È molto recente, è successo 30 minuti o un'ora fa, spero non sia nulla di grave," disse Jódar in conferenza stampa.

Sia Jódar che Fritz parteciperanno al Canadian Open, un ATP Masters 1.000, a partire da questa settimana, con poche pause dalla finale...