Rafa Jódar finisce per vincere la partita sospesa contro Carreño, ma con polemiche

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Rafael Jódar ha finito per vincere la partita contro Pablo Carreño Busta, 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4, in una partita che è stata sospesa mercoledì sera per mancanza di illuminazione artificiale al Campo 2 di Wimbledon, quando erano nel quarto set: Carreño ne ha vinto due, Jódar uno, e il quarto set è stato 2-1 per Jódar.

Da ieri sera, e ora soprattutto dopo il risultato finale, alcune persone criticano Jódar per aver usato un "trucco": mercoledì, quando era in perdita di inerzia e faticava fisicamente per la caviglia, ha chiesto una pausa bagno quando stava diventando chiaro che la partita, a meno che non finisse molto presto, avrebbe dovuto essere annullata per la giornata.

Questo gli permise di vincere un po' di tempo e di ritardare quella che avrebbe potuto essere una sconfitta inevitabile (nonostante le lamentele di Carreño all'arbitro) e infine la partita fu sospesa al momento giusto per permettergli di avere una possibilità di rimonta il giorno seguente, più riposa... Cosa che fece. Quando la partita si è conclusa giovedì, hanno avuto una stretta di mano fredda, con molti utenti che hanno commentato che Carreño meritava la vittoria.

Jódar, 19 anni, ha ora battuto Carreño, 34, in due Grand Slam consecutivi. Qualcosa di simile è successo al Roland Garros qualche settimana fa (senza indugi): Carreño era in vantaggio nei primi due set, ma Jódar ha resistito e ha vinto la partita. Alla fine raggiunse i quarti di finale nella sua prima apparizione nella competizione, confermando il suo status di stella nascente, ora scalando posizioni dalla sua attuale posizione di numero 25 al mondo.

Jódar affronterà prossimamente il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki al terzo turno a Wimbledon, e il vincitore potrebbe affrontare Jannik Sinner o Jenson Brooksby al quarto turno: Jódar e Sinner si sono già affrontati una volta, in semifinale di Madrid, e l'italiano ha prevalso, ma ha ammirato le abilità di Jódar in giovane età.