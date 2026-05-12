Rafa Jódar ottiene una vittoria simbolica agli Open d'Italia e si presenta come leader della nuova generazione nel tennis

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Rafael Jódar sta facendo un grande sforzo per far sì che tutti conoscano il suo nome. Lo spagnolo diciannovenne è diventato il primo giocatore sotto i 20 anni a raggiungere più quarti di finale al Masters 1.000 dal 2007 di Novak Djokovic, due di fila (Madrid Open e ora Italian Open). L'ha fatto con stile, con una vittoria molto simbolica per 6-1, 6-4 su Learner Tien, il ventenne che ha vinto l'ultima edizione delle Next Gen ATP Finals, ma ha perso contro Jódar nella fase a gironi, il che significa che ora lo spagnolo è in vantaggio diretto 2-0 contro l'americano.

Sempre a Madrid, Jódar ha battuto Joao Fonseca nel loro primo duello: Fonseca è stato la stella rivelazione della scorsa stagione, campione Next Gen ATP Finals nel 2024 ed era (e lo è ancora) considerato uno dei potenziali migliori giocatori del futuro, ma Jódar lo ha superato in tutti i parametri: guida la Next Gen Race con 1.169 punti, più di due volte come Fonseca, ed è 12º assoluto nella ATP Race to Toriin. E mentre Jódar è tra gli ultimi otto, Fonseca è stato sconfitto al primo turno dal non testa di serie Hamad Medjedovic.

Jódar è stato fermato solo da Jannik Sinner a Madrid il mese scorso, e il numero 1 del mondo non ha avuto difficoltà, venendo portato al tie-break nel secondo set; in seguito, Sinner lodò il suo rivale e gli dedicò la vittoria, scrivendo "che giocatore" davanti alla telecamera. Il prossimo passo per Jódar, dopo il suo debutto contro Sinner... potrebbe essere la sua partita d'esordio contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev nei quarti di finale.