Rafa Nadal spiega perché "non gli manca affatto il tennis"

HQ

Rafa Nadal ha messo via la racchetta l'anno scorso, all'età di 38 anni, ponendo fine a una delle carriere tennistiche di maggior successo di tutti i tempi, tra cui la vittoria di 22 Grandi Slam, due medaglie d'oro olimpiche e cinque Coppa Davis. All'inizio di questa settimana, ha ricevuto un tributo speciale alla 25a edizione dei Laureus Awards a Madrid, ricevendo lo Sporting Icon Award.

Lì, gli è stato chiesto se gli manca il tennis, e lui ha una risposta molto chiara. "Non mi manca il tennis. In effetti, non mi manca affatto. Non perché fossi stanco o in disaccordo con esso. Niente affatto. Alla fine sono stato felice, e se avessi potuto continuare a giocare, l'avrei fatto perché mi piaceva".

"Ma quando ti rendi conto che non puoi, è allora che chiudi il divario. Mi ci è voluto il tempo di cui avevo bisogno per prendere la decisione perché avevo bisogno di tempo per vedere se era quella giusta. Stare seduto sul divano di casa a pensare di giocare mi avrebbe dato fastidio", ha detto Nadal (via EFE).

Il 38enne Manacorí ha spiegato che si è preso il suo tempo, si è reso conto che se il suo tennis era abbastanza buono per competere. "Quando ho capito che non ce l'avevo fatta, ho preso la decisione di smettere. Ecco perché non mi manca, perché so con la tranquillità di sapere che ho dato tutto me stesso e il mio corpo non ce la faceva più. Ora seguo il tennis, guardo le partite che mi interessano, ma proprio come il resto di questo sport".

Nadal è diventato anche il primo atleta a vincere i premi per lo Sportivo dell'Anno, il Ritorno dell'Anno, la Svolta dell'Anno e il Laureus Sport for Good Award.