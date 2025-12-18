Rafael Jódar sorprende il primo testa di serie Learner Tien alle Next Gen ATP Finals: calendario per giovedì

HQ

Il primo giorno delle finali ATP Next Gen ha riservato grandi sorprese, con il testa di serie numero 1 Learner Tien, classificato 28° al mondo, sorpreso dal giocatore di livello inferiore, Rafael Jódar (168° mondiale), mettendo ancora più pressione su Tien per la seconda giornata della competizione, che continua ancora giovedì. L'ultima giornata della fase a gironi è venerdì, le semifinali sono sabato e la finale domenica.

Jódar ha salvato quattro match point in un thriller in cinque set, concluso 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2, 4-3(4) mercoledì dopo due ore. Tien è l'unico giocatore tra i primi 100 della competizione, dopo i ritiri di Joao Fonseca e Jakub Mensik.

Tien ha ancora un'altra possibilità contro un altro spagnolo, Martín Landaluce, che sarà il protagonista del turno serale del secondo giorno, mentre Jódar potrebbe assicurarsi la qualificazione per le semifinali se battesse il debuttante Nicolai Budkov Kjaer.

Estrazione e calendario delle finali ATP Next Gen per il secondo giorno (giovedì 18 dicembre):



Prizmic vs. Engel: 12:00 CET, 11:00 GMT



Blockx vs. Basavareddy: Non prima delle 13:00 CET, 12:00 GMT



Kjaer vs. Jódar: Non prima delle 17:00 CET, 16:00 GMT



Tien vs. Landaluce: subito dopo il match precedente

