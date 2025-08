Ragnok ErgoStrike7

HQ

L'umile mouse è stato per decenni una pietra miliare dell'interazione con il computer. Dai clicker di base alle impugnature verticali, dalle trackball ai joystick, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma ora, Ragnok ha deciso di diventare un eroe d'azione completo con il design del mouse, lanciando un'audace fusione di ergonomia e testosterone sotto forma di un mouse a forma di pistola. Il ErgoStrike7 potrebbe essere la cosa più divertente, più bella o almeno la cosa più originale che abbia colpito il mercato dei mouse da molto tempo.

Il ErgoStrike7 arriva in un'elegante scatola nera, con un'immagine del prodotto lucida e sovradimensionata stampata sul davanti. Il retro presenta un'altra grande immagine e una carrellata delle sue caratteristiche. I lati sono puliti, decorati solo con pochi slogan incisivi: niente disordine, niente sciocchezze.

Solleva il coperchio e troverai una busta nera contenente documenti legali e cuscinetti protettivi intercambiabili per la parte inferiore del mouse. Al di sotto, il ErgoStrike7 è ben confezionato in un guscio di plastica nera. Una scatola di cartone separata, con lo stile di una clip per riviste, contiene il cavo di ricarica e di collegamento con un adattatore. Nascosto all'interno del mouse stesso c'è un ricevitore Bluetooth, accessibile tramite un portello sul fondo.

Questo mouse non solo ha un aspetto selvaggio, ma è costruito per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il grilletto in metallo funge da pulsante sinistro del mouse, mentre il pulsante destro è abilmente nascosto sotto di esso. La rotellina di scorrimento e il terzo pulsante associato si trovano a filo con il grilletto sul lato sinistro dell'impugnatura. Appena sotto, troverai un pulsante "Fuoco" autonomo (che funge da doppio clic), oltre ai pulsanti avanti e indietro, tutti chiaramente progettati solo per l'uso con la mano destra.

Entrambi i lati del fusto sono rivestiti con eleganti strisce RGB che cambiano colore. Sulla parte superiore del fusto si trova un interruttore a tre modalità per la caratteristica più unica del mouse: il percussore. Questo meccanismo può essere impostato per sparare a raffiche lente, fuoco rapido o essere completamente disabilitato. È incluso un silenziatore in gomma per smorzare il click-clack del percussore se lo sparo costante diventa troppo rumoroso. Nonostante il tocco fisico, il mouse rimane stabile e la tua mira non ne risentirà nemmeno con il grilletto tenuto premuto.

Non si può negare che l'attaccante aggiunga un pugno viscerale al gameplay FPS, aiutandoti a immergerti più a fondo nell'azione. Ma anche con il silenziatore, il rumore è fonte di distrazione e diventa rapidamente estenuante. Le velocità di fuoco non sono molto diverse ed è un'occasione persa che una modalità non sia semi-automatica o una breve raffica controllata. Ancora più deludente: l'attaccante non si sincronizza con le riprese di gioco, spara semplicemente a una velocità costante, indipendentemente da ciò che sta accadendo sullo schermo.

E mentre il movimento del percussore è limitato a un piccolo blocco montato posteriormente (non l'intero carrello), viene fornito con borchie compatibili con i Lego. Quindi sì, puoi attaccare una figura Lego per rimbalzare insieme al tuo fuoco virtuale. Perché no? Una minifig in edizione limitata nella scatola sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Tutti i pulsanti, gli effetti di luce e le percentuali di polling sono completamente personalizzabili tramite software scaricabile. Costruito pensando ai giochi FPS, il ErgoStrike7 funziona con il sensore ottico PAW 3395 di Pixart, tracciando fino a 26.000 DPI. La batteria ricaricabile al litio da 1000 mAh offre dozzine di ore di gioco ininterrotte, a seconda delle impostazioni. Le opzioni di connettività includono cablata, Bluetooth e wireless 2.4G, che lo rendono compatibile sia con PC che con console.

Grazie al suo design verticale, in stile pistola, il ErgoStrike7 offre una presa solida, con la mano comodamente appoggiata sull'estensione della base. Nonostante la sensazione leggermente plasticosa, la struttura è robusta e sembra pronta per un uso intenso. Il meccanismo di scatto sembra un po' delicato, anche se non ha molto spazio per muoversi. Gli altri pulsanti sono nitidi e ben fatti.

Il dito indice atterra naturalmente sul grilletto, ma il pulsante destro del mouse sotto di esso potrebbe finire sotto la seconda articolazione del dito medio, non è l'ideale per pressioni rapide e precise. La rotellina di scorrimento e i suoi pulsanti sono azionati dal pollice, il che è un po' scomodo. Il pollice deve anche allungarsi per raggiungere il pulsante "doppio" dopo la rotellina di scorrimento, rendendolo meno adatto per l'azione frenetica.

Dopo decenni di utilizzo di mouse tradizionali, ci vuole un po' di tempo per abituarsi al ErgoStrike7. Le nuove posizioni dell'impugnatura e delle dita sembrano goffe e incerte all'inizio, non ideali per un gameplay FPS nervoso, ma dopo un uso prolungato, le cose iniziano a funzionare. La forma ergonomica sostiene bene la mano, i pulsanti sono reattivi e il sensore è affilato come un rasoio, rendendo l'uso complessivo sorprendentemente piacevole. Eppure, l'attaccante – la caratteristica principale del mouse – sembra cotto a metà. È divertente e attira l'attenzione per i primi dieci minuti, ma la sua natura rumorosa e distraente significa che probabilmente lo spegnerai a meno che tu non stia giocando a un tipo di gioco molto specifico. Il concetto è esilarante, ma il pubblico di destinazione è di nicchia, il che purtroppo lascia questo dispositivo altrimenti di alta qualità in agguato nell'ombra del fascino mainstream. Detto questo, tanto di cappello per l'originalità e per aver messo il comfort del giocatore in primo piano.