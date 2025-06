Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

HQ

Atlus compirà 40 anni come studio di sviluppo di videogiochi nel 2026. 40 anni. Una vera e propria impresa che solo una manciata di aziende al mondo può non solo eguagliare, ma anche aspirare, in questo settore. E naturalmente, in tutto questo tempo hanno pubblicato un sacco di opere, molte delle quali non abbiamo nemmeno sentito parlare in Occidente. Altri sono arrivati da noi in ritardo, o le loro serie sono rimaste incompiute lungo la strada. Ma quel brodo primordiale si vede sempre in tutte le loro idee. Quella lotta per salvare il mondo, quei demoni (sia interni che esterni) da affrontare.

Oggi la stragrande maggioranza dei giocatori conosce Atlus principalmente per la serie Persona, gli ultimi giochi Shin Megami Tensei e i più recenti Metaphor: ReFantazio, ma il portfolio dello studio è molto più ampio e vario di quanto molti giocatori presumano, specialmente le generazioni più giovani che hanno imparato ad apprezzare i JRPG grazie a quei giochi. Tornando a Shin Megami Tensei, la genesi di molti dei disegni dei personaggi e della struttura narrativa di questi giochi, ha generato una moltitudine di spin-off, come i già citati Persona e i giochi Devil Summoner, da cui ha origine l'originale Shin Megami Tensei: Devil Summoner Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army, del 2006.

Questo franchise spin-off SMT aveva la particolarità di essere basato sull'azione piuttosto che sui turni, sebbene mantenesse sia il design dei nemici (demone) che gli elementi narrativi, le abilità, i punti di forza e di debolezza elementali e le opzioni di fusione e combo per creare demoni più potenti. E ora, quasi vent'anni dopo, lo studio ci dà l'opportunità di rivivere la storia diRaidou Kuzunoha XIV, l'eroe che veglia sulla sicurezza di Tokyo dai demoni nel Giappone degli anni '30 dell'era Taisho.

Raidou è un nuovo arrivato in città che inizia a lavorare presso la Narumi Detective Agency, specializzandosi in casi soprannaturali in un momento di grande conflitto sociale per il paese, mentre si libera dei suoi vecchi modi e si apre all'Occidente, anche se inizia a forgiare il pensiero estremista che avrebbe portato all'imperialismo giapponese e al suo allineamento con altre potenze che la pensano allo stesso modo nella seconda guerra mondiale. Ma prima di tutto ciò, Raidou Remastered è una storia misteriosa in cui iniziamo a indagare sulla scomparsa di una ragazza di 15 anni di nome Kaya, legata a un misterioso evocatore di demoni che sta uccidendo e facendo sparire persone in tutta la città con il soprannome Caparroja. Raidou appartiene al clan Kuzunoha, una società segreta di evocatori di demoni che proteggono il Giappone dalle minacce del Antiworld, come viene chiamata la casa dei demoni.

Mentre viaggiamo attraverso luoghi in tutta Tokyo, sia dalla nostra parte del velo che nel mondo degli spiriti, sveliamo una storia e costruiamo la nostra squadra di alleati demoni per fermare la minaccia. La storia è divisa in capitoli in cui esploriamo diversi quartieri e cerchiamo indizi, interroghiamo testimoni e sveliamo le piccole storie che si celano dietro di loro, il tutto impegnandoci in vivaci combattimenti contro i demoni. È una premessa interessante che, sebbene funzioni, non è priva dei suoi limiti di design originali in questa versione moderna.

Le indagini, purtroppo, sono troppo lineari e non richiedono alcuna detrazione da parte del giocatore. Raidou individua rapidamente indizi o irregolarità nelle scene di ogni caso e, quando non lo fa, Gatou ti incoraggia rapidamente a utilizzare l'abilità del demone corrispondente per ottenerlo. Non devi nemmeno conoscerle davvero: è sufficiente avere una varietà sufficiente di queste abilità da non dover nemmeno visitare il Goumaden per eseguire fusioni. Il Goumaden è un laboratorio segreto di ricerca paranormale gestito da Dr. Victor simile al Velvet Room nei giochi Persona (che, stranamente, mi ha fatto pensare che abbia senso che Igor sia il mentore lì) ed è qui che otteniamo i migliori demoni e aggiorniamo anche la spada di Raidou con l'alchimia della spada, dandogli abilità speciali.

Il combattimento è divertente, ma forse un po' troppo facile da "rompere" a volte coltivando livelli e schiacciando pulsanti di azione nella maggior parte degli incontri. Solo i combattimenti basati sulle abilità dei boss ti costringono a tenere d'occhio lo schermo in ogni momento. La difficoltà di questi incontri speciali aumenta, ma non c'è nulla di eccessivamente difficile (a difficoltà normale) che ti faccia sudare troppo, soprattutto se hai già familiarità con l'SMT e il sistema di fusione dei demoniPersona degli ultimi anni.

Raidou Remastered apporta alcuni miglioramenti alla qualità della vita, anche se la sua nuova versione è stata più incentrata sulla modifica delle animazioni dei personaggi, sull'accelerazione del combattimento e sul dare più profondità e vivacità agli sfondi dinamici che sostituiscono quelli pre-renderizzati dell'originale. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità aggiuntive che rendono l'esperienza più piacevole e che vale la pena notare. Prima di tutto c'è il doppiaggio dei personaggi (sia i personaggi secondari che i demoni che catturi per evocare e i boss).

Anche il menu è stato adattato ai tempi moderni e semplificato. Ad esempio, ora c'è un'opzione di menu per parlare direttamente con tutti i demoni in ordine e raccogliere i regali che hanno trovato durante il gioco (più alto è il livello di fedeltà, più spesso ti offriranno regali). C'è anche un'opzione Fast Forward nei dialoghi e un'opzione di salvataggio rapido senza dover tornare al Narumi Detective Agency o cercare le fonti del drago (punti di salvataggio) nei dungeon. Ora abbiamo anche la possibilità di rivedere il caso e i nomi e le posizioni più importanti. La m'sucia, sebbene non memorabile come le opere più recenti dello studio, offre e qui mantiene lo stile originale con una rimasterizzazione piùAtlus moderna.

Per quanto riguarda le versioni attuali di Raidou Remastered, abbiamo utilizzato la versione Switch 1 e condotto questa recensione partendo dalla console per poi passare i dati di salvataggio e continuare su Nintendo Switch 2, ma non abbiamo notato alcun cambiamento o differenza nemmeno con la patch di lancio, quindi la versione nativa Switch 2, Se ha qualche miglioramento, non è evidente dal modello precedente.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army piacerà ai fan di Atlus sia per la sua narrativa familiare che per il suo approccio molto diverso al solito combattimento a turni. Tuttavia, è ancora un titolo che, nonostante il restyling, ha quasi due decenni, quindi ci sono alcune limitazioni di cui dovresti essere consapevole prima di buttarti. Ti darà 30 ore di gioco soddisfacenti, a un ritmo di gioco "normale" e, sebbene sia facile sfruttare i suoi sistemi, non diventa noioso o eccessivamente ripetitivo. E chissà, forse Atlus si sta preparando a rivisitare il modello con un nuovo Raidou all'orizzonte...