Rainbow Six Siege Europa MENA League 2026 Fase 2: Quattro squadre iniziano la campagna imbattuti

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Le prime due giornate di gioco della Fase 2 della Rainbow Six Siege Europe MENA League per il 2026 sono già giunte al termine e, tenendo questo in mente, ora abbiamo alcuni risultati iniziali da mettere in risalto.

Per prima cosa, attualmente ci sono quattro squadre imbattute, quattro squadre senza vittorie e solo due squadre che sono riuscite a ottenere sia una vittoria che una sconfitta.

Le organizzazioni più importanti attualmente includono Virtus.pro, Twisted Minds, Team Falcons e Shifters, con tutte e quattro che vincono ciascuna partita con un diverso livello di dominio. Le squadre più basse comprendono Team Heretics, G2 Esports, Rebels Gaming e Fnatic, senza che nessuna delle due ottenga vittorie negative e diverse vittorie negative nei turni. Le squadre centrali includono solo Geekay Esports e Team Secret, entrambe attualmente con un record di 1-1 e un rapporto di vittorie nei turni più equilibrato.

Le prossime due giornate di gioco si terranno all'inizio della prossima settimana, con le seguenti partite programmate.

Giorno 3 (14 settembre):



Team Heretics vs. Geekay Esports alle 17:00 BST/18:00 CEST



Twisted Minds vs. Shifters alle 18:00 BST/19:00 CEST



Fnatic vs. G2 Esports alle 19:00 BST/20:00 CEST



Virtus.pro contro Team Secret alle 20:00 BSt/21:00 CEST



Team Falcons vs. Rebels Gaming alle 21:00 BST/22:00 CEST



Giorno 4 (15 settembre):

Team Heretics vs. Twisted Minds alle 17:00 BST/18:00 CEST

Virtus.pro vs. Geekay Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST

Team Falcons vs. Shifters alle 19:00 BST/20:00 CEST

Rebels Gaming vs. G2 Esports alle 20:00 BSt/21:00 CEST

Fnatic vs. Team Secret alle 21:00 BST/22:00 CEST