Rainbow Six: Siege giocatore arrestato per sequestro di persona e coercizione La CDO di Osaka ha tagliato i legami con BlackRay in seguito al coinvolgimento delle autorità locali.

HQ CAG Osaka ha lasciato andare uno dei suoi Rainbow Six: Siege giocatori dopo che l'individuo è stato arrestato per presunto rapimento e coercizione. Nello specifico, la persona in questione è Sho "BlackRay" Hasegawa, che secondo quanto riportato localmente (grazie, Esports Insider), è stato arrestato il 16 luglio, insieme ad altre sei persone, dopo aver presumibilmente confinato e ricattato un uomo sulla trentina. Un rapporto dell'agenzia locale Jiji Press sembra affermare che BlackRay è stato coinvolto nel presunto versamento di acqua bollente sulla vittima e persino nell'uso di un martello per causare gravi lesioni. L'obiettivo era quello di costringere la vittima a pagare circa 10.000 sterline. Questa svolta degli eventi ha causato il ritiro di CAG Osaka dal torneo Asia Pacific League North Playoffs dello scorso fine settimana, e da allora li ha visti tagliare tutti i legami con BlackRay in una dichiarazione che spiega: "A partire dal 18 luglio 2025, abbiamo rescisso il nostro contratto con BlackRay, un giocatore appartenente alla CAG Osaka". Non sono state ancora riportate ulteriori informazioni su questo incidente.