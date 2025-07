Rainbow Six: Siege X e Borderlands stanno attraversando

HQ

Sebbene Rainbow Six: Siege abbia avuto alcuni crossover stravaganti nel corso degli anni, non ha quasi abbracciato questa tendenza allo stesso modo di Fortnite o Call of Duty. È per questo motivo che le nuove collaborazioni sono piuttosto eccitanti, con il prossimo set che vedrà il looter-shooter di Gearbox in arrivo sullo sparatutto tattico.

Sì, Borderlands sta incrociando con R6S. L'entità di questo rimane poco chiara, poiché per il momento ci viene detto di rimanere sintonizzati per saperne di più a partire dalla prossima settimana, il 15 luglio. Ciò che sembra essere chiaro è che Psychos sarà in qualche modo coinvolto, poiché possiamo vedere il personaggio iconico come quello che sembra essere un Operator skin, per chi però non è chiaro.

Cosa speri da questa combinazione Borderlands X Rainbow Six: Siege ?