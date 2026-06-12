Rainbow Six: Siege X Europa MENA League 2026 Fase 1: Risultati delle giornate 1 e 2 e delle giornate 3 e 4

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La stagioneRainbow Six: Siege X 2026 è ancora agli inizi, dato che ora che siamo a giugno, le leghe regionali stanno prendendo forma per la loro stagione regolare. A questo proposito, recentemente la European MENA League ha dato il via alla sua Fase 1, con i Playday 1 e 2 che si sono svolti all'inizio di questa settimana.

Finora, tutto è in gioco, dato che solo una squadra è imbattuta e una sola squadra è senza vittorie. A tal fine, potete vedere i risultati dei Playdays 1 e 2 qui sotto.

Risultati del primo giorno di gioco:



Virtus.pro 7-1 Fnatic



Shifters 5-7 Menti Contorte



G2 Esports 8-6 Geekay Esports



Team Falcons 6-8 Rebels Gaming



Team Secret 2-7 Team Heretics



Risultati del secondo giorno di gioco:



Fnatic 7-2 Geekay Esports



Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming



Team Falcons 7-5 Menti Contorte



G2 Esports 7-3 Team Heretics



Shifters 7-4 Team Secret



I prossimi due turni di gioco si terranno il 15 e 16 giugno, e per quanto riguarda gli incontri in atto, potete vedere anche questi qui sotto.

Partite della terza giornata (15 giugno):



Giochi Ribelli vs. Menti Contorte



Virtus.pro contro Geekay Esports



G2 Esports vs. Shifters



Team Falcons contro Team Secret



Fnatic vs. Team Heretics



Incontri della Playday 4 (16 giugno):



Virtus.pro contro Menti Contorte



Rebels Gaming vs. Team Secret



Team Falcons vs. G2 Esports



Fnatic vs. Shifter



Geekay Esports contro Team Heretics



Cosa ti aspetti dalle partite dei prossimi giorni?