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Rainbow Six: Siege X

Rainbow Six: Siege X Europa MENA League 2026 Fase 1: Risultati delle giornate 1 e 2 e delle giornate 3 e 4

Solo una squadra è imbattuta e finora solo una squadra non ha vinto.

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La stagioneRainbow Six: Siege X 2026 è ancora agli inizi, dato che ora che siamo a giugno, le leghe regionali stanno prendendo forma per la loro stagione regolare. A questo proposito, recentemente la European MENA League ha dato il via alla sua Fase 1, con i Playday 1 e 2 che si sono svolti all'inizio di questa settimana.

Finora, tutto è in gioco, dato che solo una squadra è imbattuta e una sola squadra è senza vittorie. A tal fine, potete vedere i risultati dei Playdays 1 e 2 qui sotto.

Risultati del primo giorno di gioco:


  • Virtus.pro 7-1 Fnatic

  • Shifters 5-7 Menti Contorte

  • G2 Esports 8-6 Geekay Esports

  • Team Falcons 6-8 Rebels Gaming

  • Team Secret 2-7 Team Heretics

Risultati del secondo giorno di gioco:


  • Fnatic 7-2 Geekay Esports

  • Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming

  • Team Falcons 7-5 Menti Contorte

  • G2 Esports 7-3 Team Heretics

  • Shifters 7-4 Team Secret

I prossimi due turni di gioco si terranno il 15 e 16 giugno, e per quanto riguarda gli incontri in atto, potete vedere anche questi qui sotto.

Partite della terza giornata (15 giugno):


  • Giochi Ribelli vs. Menti Contorte

  • Virtus.pro contro Geekay Esports

  • G2 Esports vs. Shifters

  • Team Falcons contro Team Secret

  • Fnatic vs. Team Heretics

Incontri della Playday 4 (16 giugno):


  • Virtus.pro contro Menti Contorte

  • Rebels Gaming vs. Team Secret

  • Team Falcons vs. G2 Esports

  • Fnatic vs. Shifter

  • Geekay Esports contro Team Heretics

Cosa ti aspetti dalle partite dei prossimi giorni?

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