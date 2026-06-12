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Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six: Siege X Europa MENA League 2026 Fase 1: Risultati delle giornate 1 e 2 e delle giornate 3 e 4
Solo una squadra è imbattuta e finora solo una squadra non ha vinto.
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La stagioneRainbow Six: Siege X 2026 è ancora agli inizi, dato che ora che siamo a giugno, le leghe regionali stanno prendendo forma per la loro stagione regolare. A questo proposito, recentemente la European MENA League ha dato il via alla sua Fase 1, con i Playday 1 e 2 che si sono svolti all'inizio di questa settimana.
Finora, tutto è in gioco, dato che solo una squadra è imbattuta e una sola squadra è senza vittorie. A tal fine, potete vedere i risultati dei Playdays 1 e 2 qui sotto.
Risultati del primo giorno di gioco:
- Virtus.pro 7-1 Fnatic
- Shifters 5-7 Menti Contorte
- G2 Esports 8-6 Geekay Esports
- Team Falcons 6-8 Rebels Gaming
- Team Secret 2-7 Team Heretics
Risultati del secondo giorno di gioco:
- Fnatic 7-2 Geekay Esports
- Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming
- Team Falcons 7-5 Menti Contorte
- G2 Esports 7-3 Team Heretics
- Shifters 7-4 Team Secret
I prossimi due turni di gioco si terranno il 15 e 16 giugno, e per quanto riguarda gli incontri in atto, potete vedere anche questi qui sotto.
Partite della terza giornata (15 giugno):
- Giochi Ribelli vs. Menti Contorte
- Virtus.pro contro Geekay Esports
- G2 Esports vs. Shifters
- Team Falcons contro Team Secret
- Fnatic vs. Team Heretics
Incontri della Playday 4 (16 giugno):
- Virtus.pro contro Menti Contorte
- Rebels Gaming vs. Team Secret
- Team Falcons vs. G2 Esports
- Fnatic vs. Shifter
- Geekay Esports contro Team Heretics
Cosa ti aspetti dalle partite dei prossimi giorni?