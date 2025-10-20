esports
Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six: Siege X Munich Major: ecco tutte le 16 squadre confermate
Il torneo prenderà il via tra due settimane.
C'è solo un altro grande evento internazionale in programma per la stagione 2025/26 Rainbow Six: Siege X prima del Six Invitational all'inizio del prossimo anno. Previsto per il mese prossimo a partire dall'8 novembre, questo sarà il Munich Major che si terrà al BMW Park Arena nella città tedesca.
Poiché si avvicina sempre di più questo evento, ora conosciamo le 16 squadre confermate per il torneo, con queste organizzazioni che sono le seguenti:
- Squadra Falchi
- Segreto di squadra
- G2 Esports
- Squadra BDS
- FaZe Clan
- Furia
- Ninja in pigiama
- W7M Esports
- M80
- Gioco della stazione spaziale
- Ribellione di Shopify
- Carattere jolly
- CAG
- Giochi su Weibo
- Dplus
- Esports aziendali
Per quanto riguarda il motivo per cui le varie squadre si sfideranno, il vincitore ottiene la qualificazione diretta al Six Invitational più $ 250.000 di premio in denaro.