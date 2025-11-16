Rajamouli scatena Varanasi - Il più grande film indiano di sempre

Dopo essere riuscito a incantare il mondo con RRR qualche anno fa, SS Rajamouli si sta preparando ancora una volta per quella che sembra essere la produzione cinematografica più ambiziosa di sempreVaranasi in India. Di fronte a un pubblico di 50.000 persone a Hyderabad, è stato mostrato un breve teaser insieme a poster che ritraevano, tra gli altri, Priyanka Chopra Jonas, che interpreta uno dei ruoli principali in Varanasi.

I dettagli sono ancora estremamente scarsi e il teaser, in tutta onestà, non ci rende molto più saggi, ma è sicuramente elegante. Ci troviamo tra epoche e continenti diversi, dall'Antartide all'Africa, con una breve clip verso la fine con Hanuman.

Lo stesso Rajamouli descrive il progetto come un'avventura d'azione mitologica ispirata sia a Indiana Jones che a James Bond. Il film è anche il più costoso mai realizzato in India, con un cast che lo rispecchia chiaramente. Mahesh Babu, Priyanka Chopra Jonas e Prithviraj Sukumaran sono alcuni di coloro che prestano il loro talento a Varanasi, che sembra destinato ad essere straordinariamente roboante. La premiere è fissata per il 25 marzo 2027 e puoi dare un'occhiata al teaser qui sotto.