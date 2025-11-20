Raji: Kaliyuga porta la serie a una nuova scala cosmica

Nodding Heads Games ha ufficialmente presentato Raji: Kaliyuga, il sequel diretto di Raji: An Ancient Epic e questa volta sembra che abbiano portato la narrazione epica al massimo. Il gioco si svolge sei anni dopo l'originale e ruota attorno a Mahabalasura che si libera dalla sua prigionia, con guerra e conflitti di conseguenza, dove dèi e altri esseri mistici combattono fianco a fianco con i mortali comuni.

Raji ritorna come una guerriera molto più esperta, e al suo fianco troviamo anche suo fratello Darsh, con le sue abilità magiche che gli permettono di manipolare il tempo e lo spazio. La coppia funge da due protagonisti principali del gioco e offrirà modi completamente diversi di giocare e affrontare le cose.

Nodding Heads Games sottolinea la speranza di offrire un sequel di altissimo livello che non solo rispetti le radici dell'originale, ma porti anche la serie in una direzione completamente nuova e ancora più epica. Raji: Kaliyuga sarà rilasciato per Xbox Series X/S e PC, e sarà sia compatibile con Play Anywhere che disponibile tramite Xbox Game Pass.