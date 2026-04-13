Ralph Fiennes vorrebbe tornare nei panni di Voldemort ma pensa che Tilda Swinton sia una sostituta "straordinaria"

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Sappiamo di molte delle star che interpreteranno personaggi chiave nella serie Harry Potter TV di HBO Max, dato che sono state spesso condivise informazioni sul cast riguardo al progetto. L'unica eccezione principale e importante però è Lord Voldemort, il vero antagonista della narrazione di Harry Potter e un villain iconico precedentemente dato vita da Ralph Fiennes nell'adattamento cinematografico.

Voldemort appare davvero solo alla fine de Il Calice di Fuoco, il quarto libro e apparentemente anche la quarta stagione della serie, quindi c'è tutto il tempo per determinare la persona giusta per riportare in vita il mago oscuro. A tal fine, durante una recente apparizione al The Claudia Winkleman Show (secondo The Hollywood Reporter), Ralph Fiennes ha parlato apertamente del disastro di Voldemort.

Per esempio, Fiennes ha detto che "gli piacerebbe" tornare da Voldemort, aggiungendo che una volta gli era stato chiesto di tornare al personaggio, ma da allora "non è successo nulla, e penso che quella nave sia già salpata." Per approfondire questo aspetto, però, Fiennes ha commentato chi pensa possa essere un sostituto adatto come Voldemort.

"Ti dico, Tilda Swinton è stata menzionata da qualche parte come candidata, e penso che sarebbe fantastica."

Swinton che si assume i compiti di Voldemort si allineerebbe con il precedente rapporto secondo cui gli showrunner volevano scegliere una Voldemort femminile, una "lei-che-non-deve-essere-nominata", e questo solleva la domanda su quale sarebbe stato il nome di Voldemort in passato... Tamara Riddle, Tamsin Riddle, Tammy Riddle... In ogni caso, questo sicuramente metterà un ostacolo nel puzzle degli anagrammi in La Camera dei Segreti.

La maggior parte del cast della serie di Harry Potter è anch'essa nuova, con un'eccezione chiave che è il ritorno di Warwick Davis nel ruolo del Professor Flitwick - anche se non si sa se reciterà di nuovo come Griphook...

Chi pensi sarebbe un eccellente Voldemort, soprattutto considerando che sia Cillian Murphy che Paul Bettany sembrano fuori dai giochi?