Randall Park e Kimiko Glenn ci raccontano le loro strategie per sopravvivere a uno scenario in stile Among Us

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Con un'aura di mistero radicata nelle radici profonde della serie TV Among Us, la maggior parte delle domande che abbiamo posto al cast e al creatore ruotava attorno a ipotesi, quindi non abbiamo svelato chi fossero gli impostori e i compagni di troupe, chi morisse, e così via. Parlando con Randall Park e Kimiko Glenn, non potevamo garantire la sopravvivenza dei loro personaggi nella serie, ma potevamo chiedere se avrebbero provato un altro modo di sopravvivere se si fossero trovati sullo Skeld.

"Penso che il ciano sia il modo in cui mi comporterei, ma non so se è così che si sopravvive a qualcosa," disse Glenn. "Non so se trasformarsi in una pozzanghera sia la strategia. Ma penso che sarei proprio tipo *urla*"

Park ha anche detto che, anche se lo vedeva comportarsi in modo simile al suo personaggio nella serie. "Sarei incompetente quanto Red, ma probabilmente non avrei quel tipo di finta spavalderia che ha lui. Io mi nasconderei in un angolo, sai, immediatamente."

Abbiamo anche chiesto se i due si fossero trovati a bordo dello Skeld, se avrebbero preferito essere incaricati di essere compagni di equipaggio o impostori. Se vuoi scoprire la risposta a questa domanda, assicurati di guardare l'intervista completa qui sotto: