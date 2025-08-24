Randy Pitchford: Borderlands 4 spingerà il franchise oltre i 100 milioni di unità

HQ

Per oltre un decennio, Borderlands ha mantenuto un posto fisso nel cuore di molti giocatori. Ma nel periodo che precede la quarta voce numerata, Borderlands 4, l'entusiasmo sembra essere molto più basso che in passato. Le critiche si sono riversate dopo il primo trailer, con molti fan che hanno ritenuto che il gioco non sembrasse particolarmente impressionante. Se a questo si aggiunge la decisione di utilizzare il DRM Denuvo, l'accoglienza contrastante del suo predecessore e il fatto che il gioco è costruito in Unreal Engine 5, il malcontento è in costante crescita.

Diverse osservazioni audaci e talvolta controverse del CEO di Gearbox Randy Pitchford hanno solo aggiunto benzina sul fuoco. La sua risposta alle critiche, come "Non dare per scontata la nostra passione", ha suscitato ancora più dibattito. Nonostante le turbolenze, Gearbox rimane fiducioso. In un'intervista con Insider Gaming, Pitchford ha dichiarato cheBorderlands 4 porterà il franchise a nuovi livelli, superando i 100 milioni di unità vendute in totale.

"Molte persone avevano previsto che Borderlands non avrebbe funzionato. Ora eccoci qui con un franchising. Raggiungeremo i 100 milioni di unità con questo lancio, facile", ha dichiarato Pitchford.

Ha anche affermato (indirettamente) che l'obiettivo è di almeno sei milioni di copie vendute al momento del lancio. Borderlands 4 uscirà il 12 settembre 2025 per PC, Xbox Series X|S e PS5, con una versione Switch 2 che seguirà circa un mese dopo.

Raccoglierai Borderlands 4 e su quale piattaforma?