Randy Pitchford sulle pistole di Borderlands 4: "Alcune di esse probabilmente finiranno per essere rivoluzionarie"

È quasi giunto il momento per l'atteso Borderlands 4 di fare il suo arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S (con Nintendo Switch 2 in arrivo un po' più tardi a ottobre), poiché il quarto capitolo principale debutterà il 12 settembre. Mentre possiamo aspettarci una nuova trama con nuovi cattivi da affrontare e superare, una serie di nuovi Vault Hunters da padroneggiare e un mondo leggermente diverso da esplorare, possiamo anche guardare avanti al saccheggio e all'aggiunta francamente di troppe nuove armi alla nostra collezione.

In effetti, le opportunità per armi uniche saranno nell'ordine dei miliardi grazie al sistema Licensed Parts che significa che le armi possono combinare vari elementi dei diversi produttori per creare cose che non abbiamo mai visto prima. Naturalmente, Gearbox si aspetta cose strane da questo sistema, attraverso lo spettro dell'essere incredibilmente potente e incredibilmente inutile, e parlando del primo, il CEO Randy Pitchford ci ha detto che faranno del loro meglio per non nerfare gli oggetti più folli e potenti che i giocatori riescono a trovare.

Quando gli è stato chiesto del nuovo sistema d'arma di Borderlands 4, Pitchford ha spiegato: "È Borderlands. Guarda, non ci fermiamo. Soprattutto per quanto riguarda il bottino, non si tratta solo di armi. Le armi sono tutto. Voglio dire, le armi sono molto legate al gioco. E abbiamo letteralmente miliardi di diversi tipi di armi.

"Abbiamo creato un nuovo sistema che ci permette di mescolare e abbinare i produttori. L'idea è che un produttore possa concedere in licenza parte della sua tecnologia a un altro, e questo ci permette di impilare le abilità speciali del produttore. Quindi è divertente trovare un bottino che non potresti mai ottenere in Borderlands 3, bottino che ha combinazioni molto rare e molto interessanti, cose, francamente, che non abbiamo ancora visto perché ci sono così tante combinazioni possibili. E penso che alcuni di loro probabilmente finiranno per essere rivoluzionari. Faremo del nostro meglio per non nerfare nulla se sono fantastici, ma, sai, è un prodotto vivo.

"Ma non si ferma qui. Una delle mie novità preferite è questa idea che chiamiamo ordigni, in cui abbiamo preso il pulsante della granata, e invece di permetterti solo di lanciare granate lì, abbiamo un'intera gamma di cose interessanti, da grandi, enormi, come mini pistole e lanciarazzi a coltelli da lancio. Tutti i tipi di cose possono essere messe lì dentro, ed è quasi come un'abilità d'azione extra se la usi in questo modo. E lo adoro".

Puoi vedere l'intervista completa con Pitchford qui sotto, per sentire anche quale dei Vault Hunters suonerà al lancio.