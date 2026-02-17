Raphinha del Barça dice che "le regole sono diverse quando sono a tuo favore o contro di te"

HQ

L'attaccante del Barça Raphinha ha dichiarato che le regole "sono diverse quando sono a tuo favore o contro di te" dopo la sconfitta di lunedì contro il Girona in LaLiga, 2-1, che ha suscitato una grande controversia quando un fallo su Jules Koundé non è stato fistato dall'arbitro e il VAR non è intervenuto, il che avrebbe causato la cancellazione del gol del Girona.

"Beh, abbiamo molte cose da migliorare, ma non solo noi. È molto complicato quando le regole sono diverse, che siano a tuo favore o contro, ma se dobbiamo giocare contro tutti per vincere, pazienza... Lo faremo. Visca el Barça sempre"

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha dichiarato nella conferenza stampa post-partita di non voler trovare nessuna espressione e che hanno giocato male, ma ha lasciato intendere che tutti concordavano sul fatto che Echeverri, il giocatore del Girona, avesse effettivamente commesso un fallo su Koundé. "L'avete visto tutti, non c'è bisogno di aggiungere altro".

La sconfitta, la seconda consecutiva del Barcellona in tutte le competizioni, li ha fatti perdere la leadership della LaLiga contro il Real Madrid di due punti. La prossima partita di Liga del Barcellona sarà contro il Levante domenica alle 16:15 CET, il Real Madrid affronterà l'Osasuna come ospite sabato alle 18:30 CET.