Rapina alla cassaforte tedesca porta milioni durante le vacanze di Natale

I ladri hanno sfruttato la chiusura natalizia per entrare nella cassaforte di una filiale della Sparkasse a Gelsenkirchen, nella Germania occidentale, fuggendo con beni di valore e denaro stimati in oltre 10 milioni di euro, ha riferito la polizia.

Secondo gli investigatori, i sospetti hanno perforato un spesso muro di cemento per accedere alla cassaforte, poi hanno forzato l'apertura di diverse migliaia di cassette di sicurezza appartenenti ai clienti. L'effrazione è passata inosservata per giorni, poiché banche e la maggior parte delle attività commerciali sono state chiuse dalla sera del 24 dicembre.

Il crimine è stato scoperto solo nelle prime ore di lunedì, dopo che è stato attivato un allarme antincendio. A quel punto, i colpevoli erano già fuggiti, lasciando un grande buco nel muro della volta e danni diffusi all'interno della struttura.

Martedì, clienti arrabbiati si sono radunati fuori dalla filiale, chiedendo informazioni. Diversi hanno detto ai media locali di aver conservato risparmi di una vita, contanti e gioielli di famiglia nelle cassette di sicurezza, senza chiarezza su cosa fosse stato rubato.

La polizia ha riferito di aver visto diversi uomini portare grandi borse in un parcheggio vicino sabato sera. Una Audi RS6 nera, successivamente identificata come rubata ad Hannover, è stata anch'essa vista uscire dalla zona con occupanti mascherati. È in corso un'indagine e finora non sono stati annunciati arresti.