Rapporti contrastanti sull'infortunio di Ferland Mendy: da cinque mesi al pensionamento anticipato

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A differenza della faida tra Fede Valverde e Aurelien Tchouameni e dall'atmosfera tossica nello spogliatoio del Real Madrid, un altro dramma colpì il club spagnolo: il terzino sinistro francese Ferland Mendy sarà operato per l'infortunio, confermando che salterà la Coppa del Mondo con la Francia... ma con rapporti contrastanti sull'entità della sua ferita.

Alcuni, come AS, dicono che starà a cinque mesi di recupero, il che significa che non potrà tornare con il Real Madrid fino a ottobre 2026.

Ma giovedì, Cadena Cope ha dichiarato che la lesione al tendine retto femorale della gamba destra è molto peggiore del previsto perché subisce una lacerazione tendinea con separazione ossea... e può essere assente per un anno o più. Il rapporto afferma persino che potrebbe considerare un ritiro anticipato a causa della sua storia di infortuni, nonostante abbia un contratto fino al 2028 con il Real Madrid.

Il trentenne, arrivato al Real Madrid nel 2019, ha collezionato solo nove presenze nella stagione 2025/26 a causa di infortuni, e anche la sua stagione precedente era stata interrotta ad aprile quando aveva subito un infortunio simile.