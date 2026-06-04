Rapporto: 007 First Light ha venduto 2,2 milioni di copie dalla pubblicazione

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Abbiamo già riportato più volte che 007 First Light sembra essere partito bene, nonostante le segnalazioni di pochi preordini. Forse le eccellenti recensioni del gioco hanno contribuito a questa tendenza.

Ora, la società di analisi Alinea Analytics ha pubblicato la sua valutazione delle vendite basata su tutti i dati disponibili, osservando che si stima che siano state vendute in totale 2,2 milioni di copie dal lancio. PlayStation 5 è stata di gran lunga la piattaforma più grande per il gioco (speriamo che Sony ne tenga nota; il pubblico PlayStation ama ancora le sue avventure single player ad alto budget), con una suddivisione che è 55,1% PS5, 33,1% Steam e 11,8% Xbox.

In termini di ricavi, sia PlayStation che Xbox sono più alti perché i giochi per console spesso costano di più e ci sono differenze di prezzo significative nelle regioni del mercato. PlayStation e Xbox insieme rappresentano oltre due terzi dei giocatori, il che dimostra ancora una volta che c'è una differenza nelle preferenze di gioco tra i giocatori console e PC.