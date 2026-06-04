Rapporto: 007 First Light ha venduto 2,2 milioni di copie dalla pubblicazione
Sembra che la nuova avventura di James Bond piaccia principalmente ai giocatori su console, con il pubblico di PlayStation 5 che si distingue davvero.
Abbiamo già riportato più volte che 007 First Light sembra essere partito bene, nonostante le segnalazioni di pochi preordini. Forse le eccellenti recensioni del gioco hanno contribuito a questa tendenza.
Ora, la società di analisi Alinea Analytics ha pubblicato la sua valutazione delle vendite basata su tutti i dati disponibili, osservando che si stima che siano state vendute in totale 2,2 milioni di copie dal lancio. PlayStation 5 è stata di gran lunga la piattaforma più grande per il gioco (speriamo che Sony ne tenga nota; il pubblico PlayStation ama ancora le sue avventure single player ad alto budget), con una suddivisione che è 55,1% PS5, 33,1% Steam e 11,8% Xbox.
In termini di ricavi, sia PlayStation che Xbox sono più alti perché i giochi per console spesso costano di più e ci sono differenze di prezzo significative nelle regioni del mercato. PlayStation e Xbox insieme rappresentano oltre due terzi dei giocatori, il che dimostra ancora una volta che c'è una differenza nelle preferenze di gioco tra i giocatori console e PC.