Rapporto: Apple TV+ perde 1 miliardo di dollari all'anno

Nonostante diverse produzioni pluripremiate, Apple TV+ non sta andando bene, con una perdita annuale di circa 1 miliardo di dollari all'anno. Questo secondo un rapporto di The Information, che sottolinea come Apple abbia pompato circa 5 miliardi di dollari all'anno dal lancio del servizio nel 2019, il che ci ha sicuramente regalato anche un sacco di produzioni davvero grandi come Monarch: Legacy of Monsters, Severance e Masters of the Air, ma che hanno ancora avuto difficoltà ad attirare abbonati.

Rispetto a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, il servizio è in ritardo e l'anno scorso è stato riferito che Apple TV+ aveva 45 milioni di abbonati, che è una frazione dei 301 milioni riportati da Netflix nel suo quarto trimestre dello scorso anno. Ma nonostante i venti contrari, ilApple sta andando avanti e continua a investire nel servizio, anche se ci sono stati alcuni tagli.

Perché pensi che Apple TV+ non riesca ad attirare abbonati nello stesso numero dei suoi concorrenti?