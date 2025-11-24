Rapporto: Assassin's Creed: Black Flag Remake lancerà il primo trimestre 2026

HQ

Sentiamo voci sul remake Assassin's Creed IV: Black Flag da un po' di tempo, eppure Ubisoft non ha ancora annunciato il progetto. Tuttavia, si ritiene che potremmo saperne di più molto presto, dato che la sua uscita potrebbe non essere troppo lontana.

Secondo un rapporto di Insider Gaming, il remake Assassin's Creed IV: Black Flag uscirà prima del 31 marzo 2026. Nei recenti dati finanziari di Ubisoft, l'editore ha rivelato di avere ancora un progetto non annunciato previsto per questo anno finanziario, e Insider Gaming ritiene che si tratti del Assassin's Creed IV: Black Flag remake.

Essendo uno dei giochi AC più amati al di fuori della trilogia di Ezio, Assassin's Creed IV: Black Flag sembra la scelta perfetta per un remake. Anche se abbiamo sentito una conferma quasi certa che è reale, non siamo nel business di contare i polli, e stiamo aspettando una conferma ufficiale prima di scatenarci.