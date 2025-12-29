Rapporto: Bioshock 4 dettagli sull'eroe, il villain e l'ambientazione rivelati

HQ

Bioshock 4 sta iniziando a diventare un po' come Beyond Good & Evil 2, o addirittura Half-Life 3. Un gioco che ha una fanbase irriducibile ad aspettarlo, ma che sembra bloccato in un limbo di sviluppo al punto che farsi prendere dall'entusiasmo per una possibile uscita sembra solo un modo di ingannare se stessi. Detto ciò, siamo sempre alla ricerca di ulteriori dettagli riguardo a Cloud Chamber e al ritorno di 2K in Bioshock, e ora potremmo avere alcune informazioni nuove e significative.

Compilato in un rapporto di MP1st, possiamo dare uno sguardo a maggiori dettagli sull'ambientazione, i personaggi, i poteri e altro ancora che potrebbero essere presenti in Bioshock 4. Il cattivo, a quanto pare, sarà una figura altrettanto importante alla testa della città innevata che esploreremo in Bioshock 4, dato che sembra essere raffigurato in statue dorate sorprendenti presenti in alcune opere d'arte e immagini del gioco. Con i dettagli sulla statua e l'apparente importanza, sembra che questo possa essere il tipo che stiamo abbattendo.

L'eroe del gioco, invece, viene individuato in alcune immagini con asset come riferimento in scala. La figura indossa un completo e cravatta grigi, che corrispondono all'aspetto che ci aspetteremmo da un gioco Bioshock e aggiungono un po' di freddo invernale. Ovviamente, dobbiamo notare che questo presunto eroe e cattivo non sono confermati, e tutto questo potrebbe essere cambiato per l'uscita finale del gioco.

Ci sono però altri dettagli interessanti da notare in questo rapporto, tra cui il presunto ritorno delle sostanze ADAM, che conferiscono agli utenti abilità sovrumane ma diventano rapidamente dipendenti col tempo. C'è anche molta attenzione al clima estremo dell'ambientazione, con neve e freddo che portano a meccaniche chiave in Bioshock 4.

Mentre le voci intorno a Bioshock 4 continuano a circolare, speriamo che presto potremo sentire qualcosa da Take-Two che non sia solo una conferma che il gioco è ancora in fase di sviluppo. All'inizio dell'anno, abbiamo parlato con l'attrice protagonista di South of Midnight di un progetto che sembrava sospettosamente simile a Bioshock 4 , quindi si stanno accumulando altre prove.