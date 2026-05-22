Rapporto: Bungie non sta lavorando a Destiny 3 e "un licenziamento significativo" attende lo studio

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Giovedì sera, Bungie ha annunciato che Destiny 2 sta raggiungendo il suo capitolo finale e il 9 giugno sarà rilasciato l'ultimo grande aggiornamento del gioco - dopo di che lo sviluppo di nuovi contenuti terminerà. Molti hanno interpretato questo come un significato che lo studio sta ora spostando il suo focus su Destiny 3 e dedicherà maggiore attenzione a Marathon, ma purtroppo la realtà sembra essere ancora più cupa di così.

Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha uno scoop in preparazione, rivelando che il leggendario studio (che un tempo creò la serie Halo) ha piani completamente diversi. Anche se apparentemente ci sono persone che lavorano su nuove idee e proposte all'interno dell'universo di Destiny, Destiny 3 non è in sviluppo e quindi, al massimo, è ad almeno cinque anni di distanza.

Quindi tutto il team Destiny 2 lavorerà su Marathon? No, purtroppo non sembra che il titolo un po' problematico riceverà questo impulso, e Schreier invece rivela che "un significativo licenziamento dopo la fine dello sviluppo di Destiny 2 è imminente.

Per chi rimarrà, l'attenzione sarà su Marathon, ma purtroppo l'interesse per il gioco non sembra molto incoraggiante, e resta da vedere se Bungie riuscirà a invertire la tendenza in futuro.